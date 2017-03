Edwin Hernández critica sanciones de la Comisión Disciplinaria

En las últimas semanas, la Comisión Disciplinaria ha estado envuelta en la polémica. Los castigos que ha impuesto son vistos por muchos como inequitativos. La violencia vivida hace poco en Veracruz sólo mereció un partido de veto. En cambio, se multó al Querétaro por mostrar, en camisetas y mantas, mensajes en contra de ese tipo de actos.

Resulta distinto el criterio con que se mide cada falta. Y eso ha provocado que el futbolista de Chivas, Edwin Hernández, criticara este jueves el accionar de la comisión. Aceptó que las sanciones anunciadas muchas veces sorprenden por no ser las más adecuadas.

“Sí, la verdad que sí (se sorprende), más que como futbolistas, como personas. No puede ser que exista un criterio tan desigual. Como la sanción a Querétaro por las playeras, cuando están tratando de evitar violencia. Sí se me hace que tenemos como mexicanos una no sé si mentalidad corta. No sé qué pasa con los dirigentes de la Liga, porque no puede ser que existan cosas así”, explicó.

“O que al estadio de Veracruz se le dé nada más una sanción tan corta. Es difícil. Hay que… no sé, ustedes (prensa) también meter presión ahí. Porque no nada más afecta a los jugadores. Afecta al futbol mexicano y debería existir igualdad en todas esas cosas. Ese criterio para decir esto está bien, esto mal, acá se puede poner más. Debe existir un criterio más abierto para esas decisiones”, añadió el “Aris” Hernández.

No había mala intención

Así como no entiende el tibio castigo al Veracruz y la sanción al Querétaro, otro caso escapa de su comprensión. Edwin Hernández aseguró que su compañero Jair Pereira nunca tuvo deseo de agredir. Durante el partido contra Jaguares, propinó un codazo que rompió la nariz de Jonathan Fabbró. El árbitro no lo vio. La Comisión Disciplinaria lo suspendió dos encuentros. El “Aris” afirmó que no vio mala intención.

“Yo estaba viendo la jugada y la verdad se me hace una acción muy normal porque no es de ‘mala leche’. También vi la repetición y son roces. El futbol está lleno de roces. Puedes lesionar a alguien hasta en una barrida por la pelota. Si tiras un codazo, se ve la intención, porque no tiras un codazo sin ver. Si le quieres dar, volteas. Fue una jugada futbolera, pero desgraciadamente le pegó. De ‘mala leche’ no fue porque conozco a Jair y siempre tratamos de ser leales. Fue una desafortunada jugada y nada más”, sentenció.

Ya entrado en críticas, así como señaló a la Disciplinaria, también tuvo una para la Comisión de Arbitraje. Solicitó mayor facilidad de palabra dentro de la cancha. “Hay árbitros que a lo mejor sí dialogan contigo, te dicen ‘tranquilo, vamos bien’. Pero hay árbitros que no les gusta eso, te gritan o te sacan amarilla si te acercas. Son diferentes tipos de personas. Ojalá todos tuvieran diálogo en la cancha. Hay que respetar sus decisiones, aunque a veces no nos gustan. Ojalá siempre nos marcaran bien. Lo que sería bueno es que hubiera más comunicación con ellos, es lo que como jugador esperas”, concluyó Edwin Hernández.

Contenido relacionado: