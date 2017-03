Tras fracasar en Copa MX, Atlas quiere 26 puntos en Liga

Ya eliminado de la Copa MX, el Atlas se pone una meta: sumar 26 puntos para calificar a la Liguilla. Así, los Zorros pretenden volver a la fase final para pelear el campeonato. El equipo no consigue un título de Liga desde 1951. Cada torneo es una nueva oportunidad y el técnico José Guadalupe Cruz quiere aferrarse a ella.

“Sabemos que 26 puntos matemáticamente te ponen en la Liguilla. Pero cada partido que sumemos de tres, nos aleja y nos acerca a dos situaciones. Una es en este campeonato estar entre los ocho primeros lugares. Y la otra es solventar algunos torneos en el pasado que nos han puesto focos ámbar. Queremos alcanzar Liguilla y alejarnos del tema porcentual”, explicó este jueves el entrenador del Atlas.

“Pienso que estar entre los primeros ocho es fundamental. Puedes estar primero u octavo. Estamos tan cerca o tan lejos. No podemos echar campanas al vuelo ni sacar el pie del acelerador. Dependemos de nosotros mismos. Estamos en sexto lugar, tenemos todo a nuestro favor y depende de lo que hagamos. Estas oportunidades son las que todo mundo busca. El escenario actual es el favorecedor para los Rojinegros, sin pensar que ya nos alcanzó con esto. Los que estamos por ir a Liguilla o los que están por no descender, no habrá partido fácil”, añadió.

Su equipo ha tenido un repunte importante gracias a dos victorias consecutivas. Así es el torneo mexicano. Un par de buenos resultados es suficiente para meterse en la zona importante de la tabla. Pero el “Profe” Cruz sabe que Atlas no es uno de los favoritos del certamen.

“Creo que los pronósticos y las apuestas definitivamente no nos van a ser favorables y nos viene bien. Cargar con presión extra no nos ayuda en lo absoluto. No tener la responsabilidad de trascender hasta bien nos viene. He escuchado que este equipo no tiene potencial para una Liguilla y se respetan las opiniones”, señaló.

“No tengo por qué declarar que en este momento me aventuro a decir que somos campeones. Iremos paso a paso, se habla en la cancha más que frente a un micrófono. A veces el octavo sale campeón, el de menos nómina por encima de los que invirtieron más. Vamos bien, pero no hemos conseguido nada, solamente saber que somos capaces”, aseveró el estratega del Atlas.

Vuelve Rafael Márquez

Por lo pronto, debe dejar atrás el fracaso de la Copa MX para enfocarse en el duelo de este sábado. “Olvidarnos de la Copa y ocuparnos de la Liga. La prioridad siempre ha sido la Liga. La Liguilla se vuelve uno de los objetivos. Ir a la Liguilla y contender por el título. En todas las casillas estamos mejor que el torneo anterior. Viene un partido decisivo para nuestras aspiraciones y nos preparamos para llegar competitivos ante Necaxa y traernos la victoria. Es el único resultado que nos pueda ratificar”, sentenció.

Finalmente, José Guadalupe Cruz reveló que Rafael Márquez volverá al cuadro inicial en la visita a los Rayos. “Rafa está dado de alta, ha entrenado al parejo y es un jugador que te da muchas cosas así que está disponible. Haremos otra práctica y seguramente formará parte del equipo titular. Veremos su reacción, pero ha estado sin mayor problema”, concluyó el “Profe”.

Lo más visto de Publimetro: