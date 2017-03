No creo que Canelo sea un gran campeón: Chávez Jr.

Saúl “Canelo” Álvarez es un buen peleador, pero no un gran campeón como ha habido muchos en México, aseguró Julio César Chávez Jr., quien ve algo de resentimiento o envidia en su rival del 6 de mayo.

“Es un deportista, se ve fuerte, y lo que he visto yo y ustedes es que ha peleado con peleadores siempre favorecido en alguna cosa, es un buen pelador, difícil, por eso estamos tomando las cosas en serio, pero no creo que sea un gran campeón como ha habido en México”, dijo “Julito”.

Antes de su tercera sesión de trabajo ya con el entrenador Ignacio Beristáin, que tuvo este jueves en el gimnasio Romanza de la Ciudad de México y única que realizará aquí, reiteró que al “Canelo” no le gusta escuchar su verdad.

“No le gusta escuchar su verdad, quiere que le diga yo que es Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, no le puedo decir, si se enoja por eso que me disculpe”, comentó.

Y también nota algo de resentimiento del pugilista tapatío, “cuando estuvimos en diferentes televisoras él me retó, si no hubiera sido ese reto no hubiera existido él, hay algo de resentimiento, rencor, envidia, somos colegas del mismo deporte, que gane el mejor”

Ya bajo las órdenes de “Nacho”, dijo que estos días han sido para corregir algunos errores en su accionar rumbo a un importante duelo, donde estará en juego el orgullo, mucho más importante que cualquier apuesta.

“Lo que ha hecho es corregir errores, hábitos que traía yo del pasado, subir más las manos, detalles que él ve, yo solo le hago caso y trato de aprender, imaginen la experiencia que él tiene. Estoy motivado por la pelea, no pienso desaprovecharlo”, aseveró.

Tras manifestar que dio 182 libras la última vez que se pesó, dijo que una de las claves para salir con el brazo en alto podría ser el aguante en los 12 rounds en los que está pactada, por lo que el trabajo físico será determinante.

“Estoy enfocado en agarrar la condición para aguantar los 12 rounds, tirar goles, no cansarme, creo que será una de las claves para ganar la pelea, será importante entrar bien, en ritmo, no fuera de distancia, la velocidad como cuando peleé con (Peter) Manfredo, pelear al mismo nivel que él”, concluyó.