Paco Jémez asegura que Cruz Azul no tiene margen de error

El español Paco Jémez, entrenador del Cruz del fútbol mexicano, aseguró hoy que a su equipo solo le sirve ganar en el torneo Clausura y en el duelo de mañana contra los Jaguares de Chiapas la única opción será sumar tres puntos.

“Solo nos vale ganar empezando por mañana para que se nos haga la situación mas cómoda y a partir de ahí seguir pasito a pasito”, dijo el estratega en una conferencia de prensa al terminar el entrenamiento de este viernes.

Después de ocho jornadas, los Azules de Jémez aparecen en el penúltimo lugar del Clausura con un triunfo, tres empates, cuatro derrotas y seis puntos, lo cual mantiene inconforme al estratega porque el equipo ha mostrado un alto nivel de juego, creó muchas oportunidades de gol pero sus delanteros han estado erráticos.

“No se nos puede reprochar nada en cuando a intensidad, sabemos lo que entrenamos y queremos, no se nos han dado los frutos pero sería contraproducente cambiar porque lo único (lamentable) es que no estamos teniendo calidad de cara al gol”, señaló.

Hoy los Azules concluyeron una semana de trabajo en la que, según el entrenador, trabajaron en los detalles pendientes tras perder el pasado sábado ante América y con la mentalidad de aprovechar la condición de local para superar a los Jaguares de Chiapas, novenos de la clasificación.

Aunque los celestes suman siete partidos sin ganar en la liga, Jémez negó que estén dispuestos a buscar victorias como sea y dejó entrever que el grupo está formado alrededor de una filosofía de trabajo y los triunfos serán consecuencia de ella.

“Nunca he ganado nada como sea, siempre he ganado haciendo algo, nosotros salimos siempre a ganar con la máxima intensidad, somos un equipo que juega como juega y no va a cambiar”, señaló.

El estratega se negó a filosofar sobre la amenaza de descenso que ha comenzado a sentir el Cruz Azul ni sobre la posibilidad de clasificarse a la liguilla de los ocho mejores porque esas cosas, si ocurren, pasarán dentro de nueve partidos

“Estamos donde estamos porque no hemos ganado partidos, en estos días no pasar nada, ni vamos a subir al octavo ni a descender, todavía no, y lo único que tiene sentido es pensar en el partido de mañana”, insistió.

Jémez dijo que es difícil encontrar un equipo de futbol con tantas llegadas y tan pocos goles como el suyo, pero insistió en la importancia de darle confianza a sus delanteros.

“Debo transmitirles tranquilidad, lo primero es transmitir tranquilidad y confianza, luego trabajar más en las finalizaciones, de cabeza, de pie, con la derecha y la izquierda para que se sientan cómodos”, concluyó.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV