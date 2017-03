Paco Jémez confiesa que ha encontrado periodistas tontos en México

Luego de aceptar que sí le preocupa la situación de Cruz Azul, tras meterse en serios problemas de descenso, el estratega Paco Jémez se dio el tiempo de hablar de su relación con la prensa, asegurando que ha tenido la mala suerte de encontrar “tontos” en los medios de comunicación durante su carrera.

“Cuando hablo con la gente de España me dicen ‘joder, ¿qué te pasa con la prensa mexicana?’. A mí no me pasa nada, de todos los que están aquí con cuántos me llevo mal. ¿Cuántos periodistas hay en México? He tenido problemas con tres o cuatro, una auténtica minoría”, declaró este viernes en conferencia de prensa.

“Decir que tengo un problema con la prensa mexicana es una mentira, tontos hay en todos lados, en México, España y Alaska. Parece que tengo un imán para los tontos, a donde quiera que voy siempre hay un tonto que me persigue”, añadió.

Y es que aseguró que se ha enganchado con algunos reporteros, debido a que considera que rebasan la línea de respeto al equipo o a los jugadores.

“Yo no voy a permitir que nadie mienta sobre Cruz Azul o le falte al respeto, cada vez que he tenido un encontronazo con un periodista ha sido por una de esas razones, si me critican lo acepto porque es parte de mi trabajo, lo que no voy a permitir es que le falten el respeto al club que representó”, insistió.

“No tengo problema con la prensa mexicana, los atiendo encantados, los recibo en mi teléfono particular, hoy hice una rueda de prensa, voy a los estudios. Si tuve un encontronazo con alguno es porque están diciendo algo que no deben de decir”, sentenció.