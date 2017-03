"Chaco" Giménez obtiene su título como DT

Felicidades mi amor ❤ otro logro más en tu hermosa carrera … estamos muy orgullosos de vos !!! Ahora vamos x más DT Gimenez ⚽️👨🏻‍🎓 te amo mi vida 😍 @christianchaco

A post shared by Berna 💜 (@berna0104) on Mar 3, 2017 at 11:23am PST