VIDEO: Patty López estalla contra golfista mexicano que la ingoró

La bella conductora de TV Azteca, Patty López, estalló en su cuenta de Twitter contra el golfista mexicano Roberto Díaz, quien ignoró su saludo tras su participación en el World Golf Championship en México.

La sensual reportera se encontraba cubriendo por primera vez un torneo de golf, donde tuvo una desagradable experiencia al querer saludar a su compatriota en la segunda jornada.

“Mucha suerte Roberto”, dijo entusiasmada la presentadora cuando Díaz abandonaba el campo, sin embargo el golfista se pasó derecho ignorando por completo el saludo de Patty.

— Patty López de la C (@pattylopezdelac) March 4, 2017

Es por ello que la también colaboradora de Referee no dudó en denunciar dicha acción a través de su cuenta de Twitter donde además de compartir el video del momento exacto de la grosería, dedicó unas palabras contra el deportista azteca.

“Lo bueno es que #RobertoDíaz está en su país, si así fue de grosero con la prensa que te apoya no me quiero imaginar cuando está fuera 🙈”, publicó Patty López.

No obstante, por el mismo medio, el golfista mexicano le ofreció una disculpa a Patty López, argumentando que no se dio cuenta de su saludo, a lo que ella respondió de manera cordial deseándole suerte para su participación de este domingo.

@pattylopezdelac una disculpa si no me di cuenta, si fue durante el juego no puse atención

— Roberto Diaz (@dbobbydiazz) March 5, 2017