VIDEO: La escalofriante lesión de Hirving Lozano

Terrible susto el que se llevaron los ‘Tuzos’ del Pachuca durante el partido ante los Xolos de Tijuana, cuando el futbolistas juvenil, Hirving Lozano tuvo que salir del terreno en camilla debido a una fuerte entrada de Michael Orozco.

Las acciones ocurrieron al minuto 12 del encuentro, cuando ambos jugadores disputaban un balón y el pupilo de Miguel Herrera piso el tobillo derecho de Lozano ocasionando una escalofriante cortada, situacion por la que ‘Chucky’ tuvo que ser trasladado al hospital para descartar una fractura.



Tras el encuentro, el también seleccionado nacional aprovecho la cuenta oficial de los ‘Tuzos’ para agradecer a la afición.

“Muchas gracias por preocuparse, todo salió muy bien, gracias por todas sus palabras de apoyo”, se puede escuchar en el video de Twitter.

Asimismo, el jugador xoloitzcuintle envío una disculpa a su compañero.

“Nunca fue mi intención, por eso decidí salir, no estaba bien. No estaba cómodo con lo que pasaba; estoy triste es una figura que va creciendo, es una figura para la liga. Pido una disculpa a él, a su equipo. No fue mi intención que saliera y menos de esa forma”, declaró Orozco.

