Alan Pulido se sacó de encima la angustia de no anotar

El delantero vive del gol. Es su alimento. Su objetivo. Y su razón de estar en la cancha. Por eso, cuando no lo encuentra, la situación se complica. Alan Pulido no marcada desde la jornada uno, frente a Pumas. Pasaron siete partidos en total sequía. El sábado pasado, por fin, rompió la mala racha.

Un doblete del atacante le permitió a Chivas vencer a Toluca por 2-0. Así, trepó a la cima de la clasificación. Guadalajara es primer lugar del Torneo Clausura 2017 y Alan Pulido ha logrado sacarse de encima la angustia que, confiesa, sintió durante su alejamiento de las redes.

“Por ahí estaba un poquito con esa angustia de que no había marcado un gol. Me habían hecho dos penales. Y al final, este es un gran trabajo de equipo que se viene haciendo Matías, todos mis compañeros. Al fin se me abrió la portería, logré dos goles importantes y me quedo muy contento con el funcionamiento del equipo”, explicó el refuerzo más caro en la historia del Rebaño Sagrado.

“Siempre lo he dicho: para mí, lo más importante es que el equipo gane, que siga avanzando. He colaborado, a lo mejor no con goles, pero me han hecho penales en otros partidos. Estaba tranquilo en ese sentido. Sí un poco ansioso porque no anotaba gol desde la primera fecha. Ahora que logré marcar dos, me siento muy contento. Me quedo tranquilo, pero hay que seguir trabajando con humildad y deseo de seguir adelante”, sentenció.

Preocupado por las lesiones

Por otra parte, Alan Pulido mostró su preocupación por la reciente ola de lesiones. Tan solo este fin de semana, tres futbolistas salieron lastimados. Hirving Lozano, del Pachuca, Renato Ibarra, del América y el rojiblanco Isaac Brizuela está fuera. No podrán jugar por varias semanas.

“La verdad ha habido muchas lesiones. Es complicado. Como jugadores, nos duele porque estamos expuestos a eso, en cualquier momento. A ellos les mando bendiciones y que se recuperen lo más pronto posible. Me tocó ver a Isaac con el tobillo todo hinchado. Me comentó que casi era fractura y gracias a Dios no fue así. Es un jugador muy importante, que nos ayuda mucho y esperemos salga muy rápido”, detalla el nueve de Chivas.

“Ahorita el futbol se juega con más intensidad. Es mas aguerrido. Son jugadas que a lo mejor no vas con intención de lastimar, pero vas con agresividad a tratar de llevarte el balón. No buscas hacer daño al rival, pero sí hacerte sentir. Esas jugadas están marcando esta desgracia en el futbol mexicano. Ha habido muchas lesiones y esperemos se terminen ya. Preocupa mucho porque estamos expuestos a cualquier hora”, concluye Alan Pulido.

Contenido relacionado: