Andy Delort acepta que se frustró en los Tigres

El futbolista francés, Andy Delort, reveló que se frustró mientras fue jugador de los Tigres; sin embargo, no se arrepiente de haber venido a jugar a México ya que consiguió su primer título de Liga.

En entrevista para la Ligue 1, el delantero aceptó que le pesó estar lejos de casa y no jugar debido a la gran plantilla con la que contaba el equipo regio. “El nivel de futbol es alto, no es el mismo estilo de Francia, pero teníamos nueve jugador internacionales en nuestro 11 inicial. No diría que me rendí, pero se volvió frustrante para mí porque estaba en un lugar muy lejos de casa y no estaba jugando mucho”, declaró

Pese a no contar con los minutos deseados aceptó que fue una experiencia fantástica jugar en México. “Cuando no juego futbol, no estoy feliz, pero fue una experiencia fantástica. La gente piensa que me arrepiento de haber ido a México durante seis meses, pero no del todo”, expresó Delort

Andy dejó los Tigres después de finalizar el Apertura 2016, en el que los felinos se coronaron por encima del América, para regresar a Francia y jugar con el Toulouse.