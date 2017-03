VIDEO: Isaac Brizuela sufre lesión en el tobillo

Durante el partido entre Chivas y Toluca del Clausura 2017, el futbolista del Rebaño, Isaac Brizuela tuvo que salir del terreno de juego en camilla debido a una fuerte entrada propinada por Rubens Sambueza.

Ante esta situación, el jugador escarlata fue inmediatamente expulsado, mientras que Brizuela fue diagnosticado con un esguince de tercer grado que lo alejará de las canchas por 40 días, así lo dio a conocer el DT del equipo.

“Lo único que me preocupa son los lesionados, porque fui jugador y no es bonito quedar fuera por lesión; lamento que voy a tener fuera al ‘Cone’ por 40 días, por que tiene un esguince de tercer grado, es mucho tiempo, hoy tuve fuera a ‘Chofis’ por una patada en el partido pasado, ojalá que no nos pasé más”, declaró en conferencia de prensa Matías Almeyda.

Por otro lado, el jugador de los ‘Diablos Rojos’ aceptó su error y aseguró que tras el incidente ofreció disculpas a Brizuela; así mismo, Rubens solicitó que el arbitraje sea parejo en la Liga MX.

“Le ofrecí una disculpa después de ver la jugada y reconozco que llegué tarde, sí le pegué en el tobillo. A veces uno no entiende cómo son las jugadas, cómo las toman, cómo deciden. Ayer lamentablemente lastimaron a un compañero sin mala intención, le sacan la amarilla, a mí roja, lo único que ido es que sean justos con todos“ destacó ‘Sambu’.

