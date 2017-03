Renato Ibarra fue operado y estará tres meses fuera

El futbolista ecuatoriano del América, Renato Ibarra, fue operado en la ciudad de Guadalajara. El sábado, durante el partido frente a León, sufrió una fractura de peroné izquierdo. Y luego de la cirugía, se ha establecido el tiempo de recuperación: tres meses.

Así, las Águilas tendrán una importante baja por lo que resta del Torneo Clausura 2017. Malas noticias para el conjunto de Coapa. Después de salir lastimado, el futbolista fue trasladado a la Perla Tapatía. Fue operado por el doctor Rafael Ortega, en el Hospital Country 2000.

“Ayer vimos que sufrió una fractura de pierna izquierda, en el peroné izquierdo. Por esa fractura fue necesario someterle a una cirugía que consistió en una reducción abierta, colocación de una placa con tornillos para establecer su fractura. Todo se logró de manera satisfactoria, estamos muy contentos de lo que se ha realizado para Renato. Seguramente estará de regreso en tres meses”, reveló Ortega.

“Es una fractura completa desplazada del peroné, es un hueso que cicatriza rápido. Después de la estabilización se lleva un proceso de callo óseo que esperemos no lleve ningún contratiempo. De entrada podemos ser optimistas y pensar en que estamos hablando de que en tres meses estuviera de regreso”, agregó el médico.

Ánimo golpeado

Además, Ortega reconoció que encontró al futbolista golpeado anímicamente. “Como todo un profesional, está triste. No es agradable no volver a jugar, no tener actividad profesional por supuesto. Primeramente Dios lo volveremos a ver pronto. Me han hablado de Ecuador, están preocupados, pero que estén tranquilos porque las cosas han resultado muy satisfactorias”, sentenció.

Ahora, Renato Ibarra tendrá que pasar un mes prácticamente sin actividad para la pierna. Después, podrá comenzar con la rehabilitación. Y en tres meses estará en condiciones de volver a las cancha. Aunque para entonces, habrá terminado ya el Torneo Clausura 2017.

“Todas las cirugías tienen riesgos, pero esos riesgos son mínimos, hay que pensar que todo evolucionará de manera satisfactoria. Es un reposo relativo, en cuatro semanas volverá a tener el apoyo, habrá un programa de rehabilitación que el doctor Vázquez dirige. Ese programa va gradual, en tres meses ya llevará una actividad intensa”, finalizó Rafael Ortega.

