Fabián revela que su lesión le impedía ir al baño

Después de que el pasado mes de enero se diera a conocer que el futbolista mexicano, Marco Fabián estaría fuera de las canchas por tiempo indefinido debido a una inflamación en la región lumbar, el también seleccionado mexicano reapareció ante los medios de comunicación y reveló todos los detalles acerca de su lamentable lesión.

“Es un gusto estar de vuelta. Ha sido un mes un poco difícil, por todo lo que he sufrido. Pero hoy puedo decir que, gracias a Dios, estoy más cerca de regresar”, manifestó el actual jugador del Eintracht Frankfurt.

Asimismo, Fabián reveló los momentos de tensión y sufrimiento que vivió debido a que ningún doctor podía asegurar el motivo de su lesión, e incluso destacó que llegó un momento en el que no podía ir al baño o vestirse solo.

“En la primeras semanas no encontraban qué tenía exactamente. Después de visitar a muchos doctores, se encontró que tenía un nervio ciático, que estaba sufriendo un pellizco. Se trataba de una discopatía; lo pude solucionar con inyecciones y trabajos de espalda.

“Cuando no encontrábamos la solución, me ponía a pensar en mi futuro y en cuanto podría regresar con mi gran amor, que es el futbol. Soñaba con tocar un balón, cuando no podía no pararme para ir al baño“: declaró el mexicano en entrevista para la Bundesliga en español.

Para finalizar, se espera que el jugador azteca regresa a las canchas a finales del mes de marzo o a principios de abril, cuando el Eintracht se enfrente al Hamburgo o al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga.

