Jehnny Andrade, la ‘ring girl’ del año

"Melhor Ring Girl Do Mundo" esse 🏆Oscar vai pra ele, DEUS!!!! E a todos que votaram e me honraram neste dia que será pra sempre o dia mais importante da minha VIDA!!!! Obrigada obrigada obrigada #WINNER #TheBestRingGirlOfTheYear thank you @fightersonly #MMAawards #LasVegas

A post shared by Jhenny Andrade UFC Girl (@jhennyandradeufc) on Mar 4, 2017 at 8:28am PST