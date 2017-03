Michelle Benítez, la nueva “joya” en la cantera de Chivas

El técnico Matías Almeyda ya detectó a la nueva “joya” de Chivas. Ha puesto el ojo en Michelle Benítez, joven de 21 años que debutó el sábado pasado. El “Pelado” tiene esperanza de que su futbol lo haga brillar pronto. Pero hasta hace poco, estuvo en peligro de irse del equipo.

Tiene 21 años recién cumplidos (12 de febrero). Nació en Culiacán, Sinaloa. Héctor Real lo detectó y lo llevó al Rebaño Sagrado. En 2013 se integró a las fuerzas básicas. El sábado hizo su presentación en Primera División, ante Toluca. Ya había jugado en Copa MX, donde ya marcó un gol. Tiempo atrás, la nostalgia llevó a meditar la posibilidad de regresar a su tierra.

“Sí, porque extrañaba a mi familia. Tengo ‘mamitis’ y sí pensé en regresarme, pero el sueño es más. Mi mamá, de hecho, fue quien me dijo que siguiera luchando por mis sueños, que por eso estaba lejos de mi familia y que muy pronto íbamos a estar juntos”, relató este lunes, después del entrenamiento.

“Sí, llegar a Chivas fue muy duro. En Tercera División no jugaba. Gracias a Dios se me abrió la oportunidad de venir al mejor equipo de México. Agradezco a la institución porque me dio la oportunidad de estar aquí”, añadió.

Lloraron sus padres

Su familia no estuvo en la tribuna del Estadio Chivas, durante el debut. No imaginaba siquiera salir a la banca. Eso le impidió planear el traslado de sus seres queridos. Pero después del encuentro, hubo lágrimas de sus padres, cuando se comunicaron por teléfono.

“Mi familia no pudo estar aquí, no pudieron venir. Después, ellos me hablaron y me felicitaron. Me dijeron que están muy orgullosos de mí y que siguiera echándole ganas a los entrenamientos. Pero sí estuve con mis compañeros, Edson (Torres), Mauro (Contreras), los de cantera que me apoyaron en todo momento y me dieron consejos. Fue una experiencia muy linda”, recordó el rojiblanco.

Su ídolo es Ramón Morales. Desea seguir sus pasos para consolidar una carrera exitosa con el Guadalajara. “Vale la pena el sacrificio porque este equipo tiene eso, que se fija en los jóvenes mexicanos y están al pendiente de ti. Trata de darte lo mejor y debes agradecerle en la cancha. Es mi sueño lograr consolidarme con este equipo y seguir trabajando para ganar minutos”, sentenció Michelle Benítez.

