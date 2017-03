Lorena Ochoa sólo jugará en una exhibición durante su torneo

Lorena Ochoa jugará en su torneo de la LPGA en México, pero sólo en una exhibición.

La retirada golfista mexicana había dicho el domingo en el Campeonato de México de la PGA que jugaría en el Lorena Ochoa Match Play entre el 4-7 de mayo, en la que hubiese sido su primera participación en su torneo desde 2012.

En cambio, jugará en las exhibiciones del Salón de la Fama durante el fin de semana del torneo.

Su hermano, Alejandro Ochoa, dijo que Lorena no quería ser específica sobre su participación cuando habló con un pequeño grupo de periodistas en el Club de Golf Chapultepec, porque la LPGA no había divulgado detalles sobre los partidos del Salón de la Fama y su hermana no quería adelantarse a los anuncios oficiales.

La LPGA tiene programado anunciar detalles de la exhibición esta semana.

Ochoa dijo que practica unos cuantos días a la semana, y que practicará todos los días antes de su participación en el Lorena Ochoa Match Play.

La mexicana de 35 años se retiró en 2010 cuando era la número uno del mundo, y poco después de casarse y anunciar que quería tener hijos. Su última participación en el tour de la LPGA fue en 2012 en su propio torneo.

Ya que no compitió durante 10 años completos en el circuito de la LPGA, Ochoa no podía ser exaltada al Salón de la Fama. Pero la oriunda de Guadalajara fue elegida este año tras un cambio en el sistema de elección.

Ochoa conquistó 27 títulos de la LPGA en seis años, incluyendo dos majors.