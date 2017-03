Un mexicano en Rusia relata lo que le espera a los latinos en la Confederaciones y el Mundial

Cuando el mexicano Javier Vergara se mudó a Rusia conocía muy poco sobre el país que luego se transformaría en su hogar; y ahora, a través de las redes sociales, muestra la realidad sobre lo que sucede en el futbol ruso, en la antesala de la Copa Confederaciones y el Mundial.

Vergara es la persona detrás de “Futvodka”, proyecto que cuenta con perfiles en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, para mostrar a través de vídeos y publicaciones la Rusia verdadera a los fanáticos latinoamericanos interesados en la Copa del Mundo 2018.

Lleva casi tres años viviendo en Moscú, a donde llegó inicialmente como profesor de español.

“Cuando llegué a Rusia, comencé a ver en YouTube que había gente de mi país que se mudaba a otro y comenzaba a mostrar cosas de ese lugar. Entonces me dije que a los latinos les iba a interesar ver cosas de Rusia antes del Mundial de 2018 y la Copa Confederaciones de 2017”, dijo.

De esa manera surgió su proyecto, primero en Facebook donde “compartí fotos, datos y curiosidades. Y obtuve una buena respuesta”, dijo a Sputnik el creador de “Futvodka”.

El nombre del proyecto tenía que incluir, además del fútbol, algo típico de Rusia. Luego de mucha reflexión, el joven mexicano eligió “Futvodka”, en homenaje a la típica bebida rusa.

Como el nombre sonaba bien y “gustó” entre sus amigos, lo eligió como título definitivo.

Actualmente la página de Facebook cuenta con más de 33 mil seguidores, y en Instagram son más de cinco mil 300. Estos números reflejan el interés que existe desde América Latina y particularmente desde México por lo que sucede en los estadios rusos.

Poco a poco el proyecto fue perfeccionándose. Vergara compró una cámara y un nuevo ordenador para editar vídeos y fotos con imágenes interesantes para sus seguidores.

“Ahora en marzo, que termina el invierno, ya comenzaré a hacer videos más informativos para la Copa Confederaciones, porque no quería hacerlos en invierno; iban a ver una Rusia completamente diferente a la que se ve en verano, que es cuando va a ser la Copa”, comentó Vergara.

Cuando decidió emprender el viaje a Rusia, el mexicano “no sabía casi nada” del país en el que iba a vivir. Su imagen -dijo-, estaba fuertemente influenciada por estereotipos, como que “se sentían rivales de Estados Unidos” y que “la gente era comunista”.

Tres años después, considera Rusia “que es un buen lugar para vivir” y anima a los latinoamericanos que lo deseen viajar a Rusia para ver a sus equipos participar tanto en la Copa Confederaciones como en el Mundial.

Vergara da fe de que la imagen que los medios occidentales difunden sobre la supuesta violencia de los hinchas rusos no es verdadera.

“Yo llevo viviendo acá casi tres años y no veo a esos hooligans violentos. He ido a los partidos de todos los equipos de Moscú. He estado dentro de las barras de los equipos y lo único que he visto son jóvenes de 18 a 20 años que van con sus novias”, explicó.

Ver cómo es la realidad “ha cambiado mucho mi forma de ver Rusia. Mucho de lo que nos dicen es algo falso o muy manipulado”, aseveró el creador de “Futvodka”.

Esta manera de retratar a una región de acuerdo a estereotipos errados no es algo nuevo para los latinos, sostuvo el joven mexicano. Para eso, puso como ejemplo la imagen de América Latina que muestran las películas de Hollywood.

“A los latinos nos pintan siempre como malos y delincuentes. Siempre que las películas muestran un lugar latinoamericano es un sitio sucio, algo que nosotros mismos sabemos que no es verdad. De la misma forma, Hollywood y los medios manipulan la imagen de Rusia”, opinó Vergara.

“Así como ves que Estados Unidos le dice al mundo que América Latina es fea y sabes que es falso, de la misma manera le dice al mundo que Rusia es peligrosa y violenta y no es verdad. Por eso hay que venir a verla”, añadió.

“De hecho, a veces pensaba que tal vez Estados Unidos no quería que Rusia realizara el mundial porque la gente iba a venir aquí e iba a ver que todo lo malo que se decía era mentira”, agregó.

Los mexicanos parecen no dejarse llevar por los prejuicios instalados por los medios hegemónicos, ya que a partir del sorteo de la Copa Confederaciones en Kazán empezó a haber un “boom” en la cantidad de consultas a ‘Futvodka’, aunque la mayoría están dirigidas al Mundial.

Vergara ya tiene sus boletos para la inauguración y la final de la Confederaciones. De los partidos de México, piensa ir únicamente a los dos que se llevarán a cabo en Kazán, contra Portugal (el 18 de junio) y contra Rusia (el 24 de junio). En cambio, no cree que acudirá al choque contra Nueva Zelanda (el 21 de junio), en Sochi.

“La mayoría de los aficionados mexicanos que van a ir la Confederaciones están pensando no ir a Sochi y quedarse en Kazán para ver Chile-Alemania. Para ir de Kazán a Sochi (una distancia de más de dos mil kilómetros) hay que trasladarse primero a Moscú y luego bajar a Sochi, donde juegan México y Nueva Zelanda. Después al revés para regresar a Kazán para ver el juego contra Rusia.

“Hay tres días entre cada partido, entonces la gente no lo ve muy práctico en cuanto a la logística, viajar tanto para ver un partido que no es muy atractivo”, explicó Vergara.

El mexicano está pensando en crear el ‘Futvodka Pass’, una tarjeta para apoyar a los latinos que acudan a los torneos internacionales, con consejos sobre cómo moverse en las ciudades rusas y qué lugares visitar.

También para comentar las diferencias culturales. Por ejemplo, los rusos son más de “hacer un plan y seguirlo”, mientras que los latinos tienden más a “improvisar”. Sin embargo, destaca que hay grandes similitudes entre ambos pueblos, como el amor por la familia… y por el futbol.