Novak Djokovic se sincera: "Mi prioridad número uno dejó de ser el tenis"

Novak Djokovic dejó de ser número uno del mundo a inicios de noviembre de 2016, cuando el británico Andy Murray le quitó el trono. Desde ese momento, el serbio no ha podido ser otra vez la primera raqueta del mundo.

De todas formas, el tenista que fue eliminado sorpresivamente en los cuartos de final en el Abierto de Acapulco por el australiano Nick Kyrgios, no está preocupado, ya que aseguró que su motivación hoy es su familia.

“Mi prioridad número uno dejó de ser el tenis desde el momento en que nació Stefan (su hijo). Ahora la situación ha cambiado por completo: tengo un hijo, una esposa, una familia y me siento afortunado de ser padre. Estoy en un punto de mi vida donde estoy tratando de ser el mejor esposo, el mejor padre y el mejor tenista posible.

“Es difícil, lo sé, pero no imposible. Todos ellos tratan de dar lo mejor de sí y yo intento hacer lo mismo, pero no puedo estar todos los días al 100% con todas las funciones, ni siquiera tratando de hacerlo lo mejor posible”, reveló a la cadena serbia RTS el actual número dos del ranking ATP.

El retiro no es opción para ‘Nole’

Eso sí, el campeón en el ATP 500 de Dubai 2017 aseguró que no piensa en dejar de jugar tenis en los próximos años.

“Sigo jugando al tenis con la misma pasión y el amor que tuve cuando agarré la raqueta por primera vez. El tenis me ha hecho más fuerte y me ha regalado grandes emociones, todavía siento que debo seguir jugando y por eso alcanzar el número uno del mundo sigue siendo uno de los objetivos. Quiero volver a esa posición, pero no es mi principal prioridad. Me encantaría volver a ser número uno pero eso solo se consigue ganando partidos y haciendo resultados”, señaló el ganador de 12 Grand Slam.

“Estoy entrenando con la misma intensidad de siempre, estoy listo para nuevos retos, para hacer frente a la nueva generación de jugadores y para seguir mejorando. Todavía me queda mucha carrera por delante, no veo la retirada cerca a pesar de tener casi 30 años. Tengo muchos objetivos que llevar a cabo y mucho por demostrarme a mí mismo y a los demás. Pero no puedo de dejar de tener en cuenta otras cosas de mi vida, no puedo separar mi figura de tenista de mi área personal y privada como padre, esposo, hijo, hermano y amigo. Esto es lo que me completa como persona”, sentenció Djokovic.