Nunca he peleado con Ricardo La Volpe: Michael Arroyo

El atacante ecuatoriano de las Águilas, Michael Arroyo, fue tajante al decir que nunca tuvo problemas con el entrenador Ricardo La Volpe, quien al principio del torneo lo sacrificaba del primer equipo por la regla 10+8.

“Yo nunca he peleado con el profesor, siempre he aceptado sus decisiones y por eso estoy acá. Creo que todos los que puedan ser llamados para no estar en el primer equipo, igual harán lo que hice yo”, aseguró Arroyo.

Además, el sudamericano recalcó que tampoco se puede quejar, toda vez que en los últimos tres partidos de liga ha sido titular, jugando varios minutos.

“Ahora he jugado, tampoco puedo quejarme, he jugado 90 minutos en los partidos y no estoy desesperado. Quien juegue va a hacer las cosas bien”, señaló al salir de las instalaciones de Coapa.

A su vez, Arroyo lamentó la fractura de peroné de su compatriota Renato Ibarra, misma que lo tendrá fuera lo que resta del torneo.

“Da mucha tristeza porque es un jugador importante para nosotros y compatriota mio. Creo que la entrada (del Rifle Andrade a Renato) no es de mala intención, porque no creo que un colega quiera afectar el trabajo de otro”, apuntó.