El país en el que apuestan esposas en vez de dinero en el futbol

En el mundo del futbol y los deportes las apuestas de dinero son algo común pero en Tanzania llegan a un nivel de locura en el que son ofrecidas las esposas como recompensa.

El corresponsal de la BBC, Osasu Obayiuwana, informó en su Twitter que durante el clásico de la localidad de Dar Es Salaam, entre el Simba SC y el Yanga, dos aficionados apostaron a sus cónyuges.

A través de la red social, Osasu publicó una imagen del contrato y especifica que aunque esté escrito en suajili, las dos mujeres estuvieron de acuerdo con la apuesta.

1. This is not a joke –@jamalmalinzi can testify to this. Two fans bet with their wives, for the Simba/Yanga game. pic.twitter.com/qczIM1Wpyn — Osasu Obayiuwana (@osasuo) February 28, 2017

3. @Yanga1935 lost 1-2 @SimbaSCTanzania in the Dar Es Salaam derby last Saturday. So, the Yanga fan was the one doing the giving up. — Osasu Obayiuwana (@osasuo) February 28, 2017

4. I know that football is Africa and Africa is football. But this is taking things to a whole new level. My word! 😲 — Osasu Obayiuwana (@osasuo) February 28, 2017

El encuentro finalizó en victoria de 2-1 del Simba SC sobre el Yanga, por lo que el aficionado del segundo equipo tendría que haber entregado a su mujer pero al parecer todo quedó en un pago de dinero, según reportó Obayiuwana después de que alguien le preguntara si se cumplió con lo estipulado.

Al parecer este tipo de apuestas no es nada raras por aquellas tierras, ya que el secretario general del equipo vencedor aseguró que es una práctica común y que los aficionados a menudo pierden a sus esposas durante los clásicos.