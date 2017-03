"No fracasé al perder la Final, por favor": La Volpe

Ricardo La Volpe confía en que América revierta la situación complicada que atraviesa en la Liga MX donde marcha lejos de los primeros lugares, por lo que el estratega indicó que van a resurgir para callar bocas de sus detractores.

En entrevista para Nación ESPN La Volpe tocó varios temas, como el odio que observa hacia su equipo, la responsabilidad que tiene como timonel de los azulcremas, y reiteró que tras perder la Final pasada ante los Tigres no fue un fracaso, pues terminó invicto la Liguilla.

“Ojo, estoy seguro de que mi equipo va a despertar y a callar bocas. Lo lindo del futbol es que semana a semana hay una revancha. El América vende, a mí, nadie me maneja, ustedes como periodistas, no pueden odiar a un equipo. No sabía de tanto odio al América, pensé que sólo pasaba con Boca o River, pero, no; al América, unos lo quieren y otros lo odian”, señaló La Volpe.

“No fracasé al perder la final ante Tigres, ¡por favor!, nadie dijo que Tigres jugó con línea de cinco para enfrentar al América en la final. El América terminó invicto la Liguilla, sólo se perdió en penales, el calendario le está afectando al equipo”, abundó La Volpe.

La Volpe reconoció que no tiene tantos títulos como quisiera en su carrera como estratega, sin embargo se siente satisfecho por su labor con los futbolistas: ” Uno pone su filosofía, hace un parado y tiene su estilo, pero los jugadores hacen el sistema. Quizá no tengo tantos títulos, pero enseñé más a los jugadores y por eso se formó el ‘Lavolpismo’”.