Para defensa del Atlas, se vale “ablandar”, pero sin “mala leche”

El pasado fin de semana, tres futbolistas sufrieron lesiones graves en el balompié mexicano. El defensa del Atlas, Daniel Arreola, consideró que son situaciones propias de este deporte. Aseguró que incluso se vale “ablandar” al rival, siempre y cuando no sea con “mala leche”.

“Te puedo decir que uno como defensa siempre quiere hacer su chamba, quiere proteger su área, sea el jugador que sea. Es algo que pasa y uno se hace sentir. En el futbol actual todos nos queremos hacer sentir porque si eres ‘blando’, el rival te empieza a atacar, a encarar y nadie quiere eso”, detalló.

“No creo que haya ‘mala leche’ de ningún jugador. Está muy bien que se proteja al futbolista porque lo que les pasó a ellos, le puede pasar a cualquiera. Una lesión así te deja fuera, te margina y no va por ahí. Sí está bien un empujón, un golpe, una patada, pero algo ‘mala leche’ no. Espero cada jugador tenga la responsabilidad de aceptar lo que hace. De mi parte no hay esa mala intención”, agregó.

“Es futbol y también se vale: el defensa con una entrada dura, también lo puedes ‘ablandar’ un poco. Son parte del futbol las provocaciones y la calentura, pero hay que saberlas manejar. Saber dónde está lo profesional y dónde dejas de serlo para convertirte en ‘mala leche’. Está marcada la línea. En mi caso, no soy así. Sí me gusta meter el pie, pero sin mala intención”, finalizó Daniel Arreola.

Alustiza se perfila para ser titular

Luego de sus buenas actuaciones entrando de relevo, Matías Alustiza se perfila para ser titular con Atlas. De acuerdo a lo observado en el entrenamiento de este miércoles, el “Chavo” sería considerado para inicial. Esa sería la principal novedad del técnico José Guadalupe Cruz para enfrentar el sábado a Pumas.

El futbolista argentino, naturalizado mexicano, perdió la titularidad después del Clásico Tapatío contra Chivas. Ante Cruz Azul no recibió minutos. Contra León, fue el héroe al ingresar de cambio y anotar al primer minuto. Eso lo repitió frente a Necaxa, pues marcó de inmediato.

Tras esas buenas participaciones, el “Profe” Cruz lo consideró titular en el interescuadras de este miércoles. Y así, es probable que el “Chavo” Alustiza esté de inicio el sábado frente a Pumas, en el Estadio Jalisco.

