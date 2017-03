Diario deportivo es criticado por polémica portada en el Día Internacional de la Mujer

El Diario Olé de Argentina quiso subirse “al tren” del Día Internacional de la Mujer, así lo criticaron los usuarios en redes sociales luego de que en su portada coloreara de rosa su logo e incluyera como atractivo principal el mensaje “FELIZ DIA”, en el mismo color.

Esto no hubiera generado polémica de no haber sido porque los protagonistas de dicha tapa son cinco hombres, además de que de manera muy escueta se le escapó poner: “¡Cómo no va a ser feliz, chicas!”, pero lo minimizó enseguida con un “Feliz día para ustedes y para nosotros, para todos los que amamos la vida y el futbol”.

Son Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados y los futbolistas Fernando Gago, Sebastián Domínguez y Maxi Rodríguez quienes aparecen en la tapa.

Y es que dicho medio no hacía alusión al 8 de marzo, sino al regreso del futbol en Argentina luego de dos meses que estuvo en pausa por una mezcla de vacaciones y la reciente huelga de los jugadores, debido a que los clubes no les pagaban su sueldo.

“Apareció la plata que faltaba, hoy se levanta el paro y la pelota vuelve a rodar. ¡Jueguen! Continuó Olé el mensaje en su portada, pues este jueves se reanudará el campeonato de Primera División con el partido de la Jornada 15 entre Vélez y Estudiantes de La Plata.

Es así que los usuarios tomaron a mal dicha situación y no dudaron en criticar fuertemente al diario argentino.

@DiarioOle "Feliz día! Ahora que vuelve el fulbo no las vamo a fajar mas". Imbéciles — Martín Córdoba (@CordobaTincho) March 8, 2017

@LaFleur_ "feliz dia para ustedes y para nosotros" 🙄 — Florence † (@Florenceee) March 8, 2017

@DiarioOle era mucho pedir que las neuronas les hicieran sinapsis, no? Pelotudos. — Caro (@caritogutierrez) March 8, 2017

@DiarioOle terrible tapa… conmemorando un día y ni siquiera mencionan a la mujer. Pobres tipos los que escribieron — Sofia Navarro (@SoffNavarro) March 8, 2017

@NaahuelRunca @DiarioOle lo se Pero creo que es una falta de respeto, amo el futbol pero mínimo menciona algo de las pibas que hacen deporte — Sofia Navarro (@SoffNavarro) March 8, 2017

@DiarioOle "feliz día" dice la tapa y al primero que ves es a Gago — Nico Trinidad (@nicotw26) March 8, 2017

@MatiasAgnolin @DiarioOle si Sr, lo he leído siempre. Es que sinceramente, porqué subirse al tema desde esta visión tan caberna? Innecesario — Gormilona ッ (@DearTati) March 8, 2017

@DiarioOle miles de mujeres son parte del mundo del fútbol. Técnicas, árbitros, jugadoras, dirigentes. Y ustedes hacen una tapa de hombres. — Pau (@_Coralcaraza) March 8, 2017