Ex árbitro, Vicky Tovar reveló comentarios machistas de Cuauhtémoc y Jared Borgetti

Virginia Tovar Díaz siempre será recordada como la primera mujer –y la única hasta el momento–, que ha pitado un partido de Primera División, a partir de una visita del América al Irapuato el 22 de febrero del 2004.

Sin embargo, su debut debió darse una semana atrás, cuando estaba programada para el Tigres vs. Irapuato que al final pitó Fernando Silva porque un directivo del cuadro felino no quiso que la originaria de Guadalajara, por ser mujer, se encargara del duelo.

“Me avisaron que mi debut era en un Tigres-Irapuato, entonces yo me fui para atrás, emocionadísima, mi debut por fin; todo lo que había soñado. Me fui a la Ciudad de México, me puse de acuerdo con mis asistentes, mi cuarto oficial”, recordó.

“Y al día siguiente a las 12 del día me dicen ‘¿sabes qué?, siempre no vas a debutar en este partido’. No me dieron una explicación, nada más que un directivo de Tigres no quiso”.

Tovar dirigió cuatro partidos del Máximo Circuito entre 2004 y 2008 porque las oportunidades fueron muy pocas y muchas las críticas.

“Después de que terminó mi primer partido yo estaba soñada, fue un partido buenísimo, hubo más rating que en ningún otro partido y mi asesor me dijo ‘todo muy bien, lo único que no me gustó es que corrieras como mujer’. ¿Y dónde voy a correr yo como hombre?”, recordó entre risas.

“Me siento muy orgullosa de ser la primera. No me siento orgullosa de ser la única, yo quisiera que otras mujeres vinieran atrás de mí, que hubiera servido ese camino que abrí, pero no se abrió, lo volvieron a cerrar”.

Pero las ofensas no solo fueron a nivel directivo, sino también en la cancha. Aunque recuerda con gusto el apoyo de Pável Pardo, por ejemplo, porque en su debut le regaló flores, hubo otros que la veían con recelo, como Luis García o Cuauhtémoc Blanco. Este último, al final del partido ante Irapuato le sugirió que mejor se fuera a lavar platos.

“Hubo jugadores que no querían que estuviera ahí como Jared Borgetti. Apenas estaba tirando el volado para iniciar el partido y me decía ‘¿para qué la mandan mija si no tiene capacidad?’ Y yo le decía ‘espérame, todavía no empiezo a arbitrar y ya me estás echando’”, recordó.

“Luis García como que no lo veía muy normal, hasta volteaba y como que le daba risa. Falta que el jugador también se haga la idea de que hay mujeres que tienen capacidad para arbitrar un partido”, sentenció.

Viky Tovar tuvo su debut en un duelo entre Irapuato y América|MEXSPORT

TViky Tovar tuvo su debut en un duelo entre Irapuato y América|MEXSPORT