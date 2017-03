Miguel Fraga asegura que en México no hay “mala leche”

Las lesiones en el futbol mexicano preocupan. Tan solo el fin de semana pasado, tres jugadores se lastimaron de gravedad: Hirving Lozano, Renato Ibarra e Isaac Brizuela. Pero el portero del Atlas, Miguel Fraga, aseguró que fue una triste coincidencia. Aseguró que en México no existe “mala leche”.

“Todos somos futbolistas profesionales y tenemos el deseo de ganar. En la cancha uno hace lo que sea para ganar. He estado en varios equipos y no he conocido un futbolista ‘mala leche’ porque todos corremos el mismo riesgo. Somos jugadores, no queremos truncar una carrera. El futbol es de contacto y dejas tu mayor esfuerzo. En eso cabe la posibilidad de una entrada a destiempo”, explicó.

“Las situaciones que se han dado en estos días ha sido coincidencia que estuvieran juntas. Siempre han pasado jugadas así, son parte del futbol. Ahora le sucedió a compañeros para su mala fortuna, pero creo que no hay malas intenciones en esas entradas. El futbol en México está libre de esa situación. Son jugadas que por la misma intensidad de los partidos se presentan”, añadió el guardameta.

“Chucky”, propenso a las faltas

En el caso específico de Hirving “Chucky” Lozano, el portero del Atlas aseguró que es más propenso a las faltas. Miguel Fraga explicó que el estilo del futbolista de Pachuca provoca que sea blanco de entradas fuertes.

“Sí, yo creo que su estilo de juego, su forma de presentarse en la cancha, orilla un poco más al contacto porque le gusta mucho tener la pelota en los pies. Eso influye mucho para que las faltas sean hacia él porque es importante para su equipo. La pelota pasa por sus pies y eso tiene que ver. El futbol es intenso en esta Liga y es parte del show”, concluyó el arquero rojinegro.

