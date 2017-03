Los dos silbantes que ya no volverán a pitar en el Clausura 2017

Se dio a conocer que los silbantes, Paul Delgadillo y Roberto García no aprobaron las pruebas físicas, por lo que no volverán a trabajar en lo que resta del Torneo Clausura 2017, debido a que ya no habrá más exámenes en en la campaña.

Según información de ESPN, Delgadillo y García no cumplieron con los requisitos para seguir trabajando en el certamen, situación que motivó su suspensión de manera indefinida.

Pese a que los dos silbantes cuentan con gafete internacional de FIFA, el organismo será notificado sobre la situación, ya que Roberto García Orozco estaba designado para pitar el duelo de la eliminatoria por la Concacaf entre Panamá y Estados Unidos.

Cabe señalar que tanto Delgadillo como García Orozco han sido de los silbantes más regulares en los últimos años, incluso han estado en finales de la Liga MX.