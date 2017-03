Boletos para pelea entre "Canelo" y Chávez Jr. en circuito cerrado salen a la venta

Luego de que se agotaron las entradas para presenciar la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., este viernes salieron a la venta boletos para ver la pelea en circuito cerrado.

La empresa “Golden Boy Promotions” informó que los boletos para observar la pelea en circuito cerrado en el MGM MGrand Ballroom tendrán un costo de 75 dólares.

A poco más de dos meses para la realización de la pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la semana anterior se anunció que se agotaron las más de 20 mil localidades.

“Canelo” y Chávez Jr. se verán las caras el 6 de mayo próximo, donde estará en juego el orgullo y un cinturón emblemático del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que será hecho por huicholes.

“Canelo”, quien hará su preparación en Estados Unidos, llega con récord de 48-1-1, 24 por la vía rápida, mientras que el “Junior” (50-2-1, 32 KOs) lo hará en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México.

