"No sé qué hacer, fue la peor noche de mi carrera": Roberto Osuna

De poco sirvieron sus lanzamientos a más de 95 millas por hora y los nombramientos como uno de los mejores cerradores de todas las Grandes Ligas. Tras la derrota del equipo mexicano en su primer encuentro del Clásico Mundial ante Italia, Roberto Osuna, el cerrador estrella de los Azulejos de Toronto, se dijo apenado por lo ocurrido en su salida a la lomita en la última entrada e incluso aseguró que vivió la peor noche de su carrera.

“Es difícil porque estamos en México y la gente está esperando que demos lo mejor, no sé qué hacer, voy a platicar con mi papá, analizar lo que pasó. Para mí, México es todo y hasta ahorita pienso que esta es la peor noche de toda mi carrera”.

Consternado por los tres hits y las cinco carreras que permitió en la novena entrada, Osuna agregó que no encuentra explicación por lo sucedido, aunque afirmó que es momento de no pensar en eso y enfocarse de lleno en Puerto Rico, próximo rival de la selección mexicana.

“Te lo juro que no me lo imaginaba, me siento mal, este no era el motivo por el que yo venía a estar con el equipo. No sé qué pasó, son cosas que pasan en el béisbol, pero es algo difícil de creer, yo vengo a ayudar, no a ocasionar este tipo de desorden. Quiero estar listo para enfrentar a Puerto Rico, darle vuelta a la página”.