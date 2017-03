“Titán” reconoce su culpa en derrota de México ante Italia

César Huerta

El ánimo de la Selección Mexicana está golpeado. El debut en el Clásico Mundial se quedó muy lejos de ser el esperado. A la parte baja de la novena entrada, el conjunto Tricolor llegó con ventaja de cuatro carreras. Sólo tres outs lo separaban de la victoria. Pero Italia remontó y con un rally de cinco, se llevó el triunfo por 10-9.

Las críticas se centraron de inmediato en el pitcher Roberto Osuna. El mejor cerrador de México falló en el momento menos indicado. Pero el máximo referente del equipo, Adrián González, pidió no señalarlo sólo a él. Y reconoció la parte de culpa que le toca, luego de irse de 5-0 la noche del jueves en el Estadio Charros.

“Todos le vamos a dar ánimo (a Roberto Osuna). Le vamos a dejar saber que estamos detrás de él y confiamos en él. Una noche mala no cambia lo que sabemos que puede hacer. Es difícil explicar. El beisbol a veces no da resultados. Es de los mejores cerradores en todo el béisbol y obviamente es el mejor cerrado mexicano.

Tenemos toda la confianza en él y no se dio”, explicó el primera base de los Dodgers de Los Ángeles.

“No hay que echarle la culpa a él, porque yo en lo personal tuve cinco turnos, tuve compañeros en posición de anotar y no di resultados tampoco. A lo mejor todos se fijan en la novena entrada porque entraron las carreras y se perdió el juego, pero se pudo haber perdido en otras oportunidades donde yo no hice bien el trabajo.

Perdimos con la persona que queríamos en la loma y como digo: así es el beisbol”, aceptó el “Titán”.

Ahora, el panorama es complicado. En las aspiraciones de México, era vital la victoria ante Italia. Ya no tiene margen de error. El sábado se topará con Puerto Rico y el domingo con Venezuela. Precisamente los dos favoritos para avanzar en el Grupo D del Clásico Mundial. Adrián González intenta mantener encendida la luz de la esperanza.

“Está difícil, pero no es imposible. Vamos a salir con todo el ánimo, todo el entusiasmo, toda la energía y la mentalidad de ganar. Igual si hubiéramos vencido a Italia, habríamos salido con la misma mentalidad ante Puerto Rico. Ahora no podemos sufrir otra derrota, así que es muy difícil este momento. No hay que quitar lo que sucedió, pero hay que seguir viendo hacia adelante”, concluyó el “Titán”.

Oliver Pérez nunca olvidará la derrota frente a Italia

A él le tocó recibir los dos batazos que impulsaron las tres carreras con que Italia le dio la vuelta. México ganaba 9-5 en la novena entrada y perdió 10-9. Una tragedia frente a Italia, al abrir el Clásico Mundial de Beisbol. Y el lanzador Oliver Pérez asegura que nunca olvidará lo sucedido en el Estadio Charros.

“Se vio claro que no se gana un juego hasta que cae el último out. Nunca se me va olvidar, pero hay que entender que el beisbol es así. Tenemos otros dos juegos. Sabemos que es difícil, pero no hay nada imposible. Hay que aceptar que perdimos, pero todo mundo hizo su mayor esfuerzo. No salimos con la victoria, pero todavía tenemos dos partidos importantes y hay que enfocarnos en lo que viene”, explicó.

Pérez subió a la lomita con casa llena y la presión encima. Roberto Osuna, su antecesor, había fallado en el montículo al permitir la reacción de Italia. Pero Oliver pide no culparlo.

“Le pudo haber tocado a cualquiera, seas joven o seas veterano. El deporte es así. A uno como jugador le duelen mucho este tipo de cosas porque era un juego muy importante para el beisbol mexicano. Hay que aceptar, mantener la frente en alto, pues no se ganó, pero se hizo lo que se pudo. También hay que darle crédito a Italia, que se fajo hasta el último. Nunca se dio por vencido y es uno de los grandes ejemplos en el deporte que si no bajas los brazos las cosas pueden salir”, añadió.

Este viernes, la Selección Mexicana no tiene actividad en el Clásico Mundial y buscará reponerse sobre todo en el aspecto anímico. “Tenemos día libre y uno como jugador te diría que el día libre nos cayó como de perlas. Fue un partido muy difícil, pudo ser para los dos lados, hubo batazos por todos lados y ellos aprovecharon sus oportunidades. Hay que aceptar que ellos jugaron muy buen noveno inning”, detalló Oliver Pérez.

Ahora, el panorama que viene luce complicado. “Tú lo viste, el público estuvo en shock y uno como jugador también. Pero todavía tenemos dos juegos muy importantes, hay que fajarnos y enfocarnos a lo que viene. No podemos quedarnos pensando en lo negativo, sino en lo que viene, en lo positivo”, sentenció el pitcher mexicano.

Los rivales que le quedan a México, para sábado y domingo, son los favoritos del Grupo D. “Este torneo es muy corto, prácticamente es como si estuvieras en playoffs. Cada juego es muy importante. Es un torneo de tres partidos y ya vamos con desventaja. Tenemos rivales muy difíciles, Puerto Rico y Venezuela. Sabemos las estrellas que tienen, pero tenemos el nivel y el equipo para pelear contra ellos”, concluyó Oliver Pérez.

