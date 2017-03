Inter de Milán propina tremenda goleada al Atalanta en la Serie A

Se suponía que iba a ser un duelo emocionante con implicaciones para clasificarse a las copas europeas. Pero los tripletes de los argentinos Mauro Icardi y Ever Banega le dieron al Inter de Milán una contundente victoria el domingo 7-1 ante Atalanta en la Serie A italiana.

El triunfo permitió al Inter desplazar a Atalanta, situándose en el cuarto lugar de la tabla, un punto por delante de Lazio, que el lunes recibe a Torino. Los nerazzurri siguen seis puntos detrás de la zona de la clasificación a la Liga de Campeones.

Icardi facturó su triplete en un lapso de nueve minutos en el primer tiempo del partido en el San Siro. El argentino abrió la cuenta a los 17, aprovechando un balón que le quedó a los pies al desviarse en la barrera luego que Banega cobró un tiro libre.

Poco después, Icardi provocó un penal, al ser derribado por el arquero de Atalanta Etrit Berisha, y ejecutó con maestría desde los 12 pasos.

El delantero de 24 años completó su triplete a los 26, con un cabezazo a centro de Banega.

Icardi suma 20 goles en la temporada, y figura segundo en la tabla de goleadores, dos por detrás del delantero Andrea Belotti (Torino).

Aturdido por la pegada del local, Atalanta no pudo reaccionar y la pesadilla se acentuó con un par de goles de Banega, ambos tras centros de Antonio Candreva, poco después de pasada la media hora.

Los visitantes descontaron tres minutos del descanso tras una buena maniobra individual de Remo Freuler.

El volante Roberto Gagliardini, quien en enero pasó de Atalanta al Inter, fue el autor del sexto del local, rematando un centro de Banega, a los 68.

Banega redondeó el triplete a los 67 al clavar un tiro libre.

Luego de su eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones, Napoli no bajó la guardia en su empeño por disputar la próxima edición tras vencer 3-0 a Crotone. Napoli, que fue eliminado por Real Madrid a mitad de semana, marcha segundo, un punto por encima de Roma, que más tarde enfrentaba a Palermo.

Los goles de Napoli fueron anotados por el atacante Lorenzo Insigne (32, de penal, y 70) y el extremo belga Dries Mertens (66, de penal).

El tanto en los descuentos de Nikola Kalinic le dio a Fiorentina la victoria 1-0 ante Cagliari, sumando tres puntos vitales para su objetivo de clasificarse a la próxima Liga Europa.

Fiorentina se mantiene octavo, cinco puntos detrás del Milán, que el viernes perdió 2-1 en su visita al líder Juventus.

El gol del delantero colombiano Duvan Zapata a los 20 minutos encaminó a Udinese a la victoria 3-1 como visitante ante Pescara.

Además, Chievo Verona goleó 4-0 a Empoli y Bologna se llevó la victoria 1-0 ante Sassuolo.

