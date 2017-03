Jaguares retó al León a una partida en el FIFA 17

La jornada 10 del Clausura 2017 no se llevó a cabo debido a que los árbitros se negaron a prestar sus servicios por no estar de acuerdo con las sanciones que se impusieron a Pablo Aguilar y Enrique Triverio. Debido a que los Jaguares no se pudieron enfrentar con el León, el equipo de la selva retó a los Panzas Verdes a un juego en el video juego FIFA 17.

El conjunto chiapaneco lanzó el reto a través de Twitter con una captura de imagen en la que se aprecian las versiones virtuales de ambos clubes.

No hay duda que los equipos se quedaron con las ganas de jugar este fin de semana y buscaron la forma de mantener la atención de sus aficionados.

Hay que aclarar que el León no respondió si acepta la reta o no.