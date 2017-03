Puerto Rico, listo para enfrentar a República Dominicana

Puerto Rico cerró la primera fase del Clásico Mundial con paso perfecto. Marca de 3-0 en el Grupo D, disputado en Guadalajara. Y ahora, ya tiene la mente puesta en el duelo del próximo martes, frente a República Dominicana, en la apertura de la segunda ronda, en San Diego, California.

“Jugamos contra Dominicana el martes y entonces, nuevamente, hemos encontrado muy buenos equipos. Y definitivamente, si queremos ganar la medalla de oro, el plan es ganarles a los mejores equipos y Dominicana es uno de ellos. Estamos listos para ellos, estoy seguro. También he estado viendo el juego de ellos, de la misma manera que ellos nos habrán visto, así que va a ser un gran juego”, explicó Edwin Rodríguez, manager boricua.

“Hay que prepararse, independiente de los equipos rivales. Contra Venezuela, en el primer juego que enfrentamos, se creció el pitcheo, se creció la ofensiva. Ahora moviéndonos a San Diego, el primer juego que vamos a jugar allá, frente a una alineación como la Dominicana, es bueno, porque también llegamos allí descansados. Tenemos un día de descanso, todos los brazos están descansados. No se puede perder de vista, que esto es una época de campo de ‘spring training’ para muchos peloteros, así que los días de descanso ayudan mucho”, añadió.

Finalmente, aseguró que la está pasando bien con el conjunto que dirige. Puerto Rico está en buen momento. Su beisbol es sólido y existe la esperanza de llegar muy lejos en el Clásico Mundial.

“Lo que todo el mundo esperaba, el talento que sale por los poros a cada uno de ellos, jóvenes, atletas, con mucha energía, comprometidos, cada uno de ellos. He pasado un gran tiempo aquí, me estoy divirtiendo muchísimo, no sólo con los jóvenes. Soy muy afortunado, es un privilegio para mí dirigir al equipo puertorriqueño”, concluyó Edwin Rodríguez.