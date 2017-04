Suspenden partido Borussia Dortmund vs. Mónaco de Champions League

El Borussia Dortmund anunció la suspensión del encuentro de ida de los cuartos de final de Liga de Campeones, que tendría que disputar ante el Mónaco, por la explosión en el autobús del conjunto germano antes del inicio del choque.

El conjunto alemán confirmó que tres explosivos causaron un herido en el interior del autobús que trasladaba a los jugadores y al cuerpo técnico del cuadro que dirige Thomas Tuchel. Según confirmó a EFE el padre de Marc Bartra, el jugador español es el herido que tuvo que ser trasladado al hospital.

Casi una hora después del incidente, el club germano anunció que el duelo se disputará mañana a las 18.45 local, 13:45, tiempo de México.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.

