En Chivas ya esperaban una goleada como la que recibieron ante Tigres

Chivas había encontrado estabilidad, pues luego de caer con Jaguares de Chiapas en la jornada ocho, el Rebaño había cosechado diez de los últimos doce puntos disputados. A pesar de eso, al vestidor del Guadalajara no tomó por sorpresa el hecho de que Tigres los superó con autoridad el pasado martes.

Carlos Salcido, en un trabajo de autocrítica, reconoció que ya veía venir un resultado de esta naturaleza, pues a su parecer, él y sus compañeros dejaron de hacer cosas importantes que en cualquier momento les pasarían factura.

“Creo que no es como que llegue a tiempo, no te gusta perder. Pero el equipo daba avisos, de repente no te mantenía un ritmo los 90 minutos y sabías que no te iba a alcanzar. Enfrentamos a un gran equipo, con grandes jugadores y cualquier descuido te puede marcar. Tenemos que regresar a lo que el equipo venía haciendo”.

“Creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro, tratar de conservar esos 90 minutos como el equipo se ha caracterizado, no hemos mantenido 90 minutos el futbol que manejamos. Cada partido es diferente y venimos de una derrota que nos ha dolido mucho”, compartió el ocotlense.

A pesar de que la derrota fue contundente ante los dirigidos por Ricardo Ferretti, el buen ánimo aún reina en el Rebaño, pues el cuadro rojiblanco es consciente de que sólo han padecido tres descalabros en el actual Clausura 2017.

Respecto a las críticas o dudas que ha despertado la reciente caída en la Sultana del Norte, el experimentado zaguero del Rebaño señaló que no le otorgan importancia a los comentarios negativos hacia el grupo, pues afirmó que una derrota no le resta mérito alguno a lo que han hecho en el torneo.

“Todos estamos en la misma, sabemos lo que queremos, no nos quita nada si se pierde un partido. Lo tenemos bien trazado, es lo que tenemos nosotros. Tenemos una oportunidad más cada partido, así lo tomamos y así está, cada partido es diferente, te puede ir bien, pero en la cabeza no quita nada. Estamos enfocados en lo que queremos nada más”, sentenció.

Con la mentalidad a tope, y aún a sabiendas de que antes tienen que medirse a Pachuca el sábado, Carlos Salcido no ocultó que dentro del seno rojiblanco sueñan con levantar de nuevo la Copa Mx cuando el próximo miércoles reciban a Morelia para jugar la gran final.

“Nos trazamos objetivos, uno de ellos es la Copa, llegar a una liguilla, pelear un campeonato, sabíamos lo que podía venir, logramos un liderato, el equipo ha subido, ha logrado cosas importantes, siempre habrá gente que hablará para bien, me dará gusto que venga la Copa y la levantemos, que venga la Liga y levantemos el campeonato”, finalizó el capitán rojiblanco.