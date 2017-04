Chivas quiere hacer historia con un título en su casa

Una idea está clara en la mente de los jugadores de Chivas: hacer historia. Este miércoles, Guadalajara buscará conquistar el primer título en la cancha del que ahora es su hogar. Recibirá a Morelia en la final de la Copa MX. Miguel Ponce se ilusiona con la posibilidad de levantar el trofeo.

“Esta Final es muy importante para nosotros porque es parte de los objetivos que nos planteamos al comenzar el torneo. Es muy importante esta Final sobre todo porque es en casa, con nuestra gente. Vamos por un título en casa”, explicó el lateral izquierdo del Rebaño Sagrado.

El “Pocho” Miguel Ponce es el único sobreviviente en el plantel rojiblanco de la Copa Libertadores de 2010. En aquella ocasión, Chivas llegó hasta la Final. Pero en el entonces recién inaugurado estadio rojiblanco se jugó el duelo de ida. El título se definió en Brasil.

“Estoy muy contento, motivado. Es una motivación extra el ser el único en jugar la segunda Final en casa. Con muchísimas ganas de obtener el título por muchas cosas: estamos con nuestra y queremos hacer historia en la copa. Estamos contentos y trabajando a consciencia porque sí queremos ganar ese título”, sentenció.

Morelia, en cambio, tiene en mente otra cosa. Su prioridad es librar el descenso. Tiene tres partidos de Liga para salvar su vida. Pero Chivas evita el exceso de confianza. “Monarcas no lo podemos dar por muerto. Es un rival muy difícil. Lo enfrentamos en la Liga y ya vimos que nos costó trabajo. Es un equipo que va venir con todo y será una final muy complicada. Esperamos al mejor Morelia porque también nosotros queremos mostrar nuestra mejor versión”, aseguró Ponce.

Sin envidias

Miguel Ponce seguramente será titular el miércoles, como lo ha sido en toda la Copa MX. El puesto de lateral izquierdo en la Liga le pertenece al “Aris” Edwin Hernández. Pero el “Pocho” asegura que la competencia es sana y que la envidia no existe en Chivas.

“La verdad aquí adentro no hay envidias. Las envidias son afuera y no tiene nada que ver con nosotros. La convivencia entre nosotros también es lo que nos tiene donde estamos porque trabajamos de la misma manera. Nos ayudamos en la cancha y eso es importante porque al final ganamos todos. Ganan los aficionados. Gana la institución. Entonces, eso (envidia) no cabe aquí. Adentro no. Nos llevamos muy bien y seguiremos así porque queremos ganar cosas importantes”, concluyó.

