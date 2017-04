Matías Almeyda quiere ganar la Copa MX por “amor” a la profesión

Ahora ya no existe el premio deportivo. Ganar la Copa MX daba medio boleto para la Copa Libertadores pero ya no más. Sin embargo, eso no le quita interés al torneo, al menos no para el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda. El argentino asegura que este miércoles saldrá por la victoria ante Morelia, en la gran final, por “amor” a su profesión.

“Todos los torneos son importantes y lindos. Llegar a esta instancia es espectacular. Esta Copa tiene algo demasiado importante que muchos no se han dado cuenta: esta Copa se juega por nada, sólo por obtener un título. Entonces, el sacrificio, amor y ganas de cada jugador para llegar a una Final se reflejan. Ganarla no te significa nada más que un título”, explicó.

“Esto es deporte, una demostración de que no jugamos por dinero o fama. Es por amor a lo que hacemos. Le doy una importancia muy grande a esta Copa por ese significado. Es una Final, se disfruta, siempre esperando que salga un buen espectáculo y obviamente esperando la chanza de ganarla”, agregó el entrenador argentino.

Asegura que sólo piensa en la victoria. Porque así ha sido a lo largo de su vida. “Para mí, desde que jugaba futbol a los seis años, jugaba barrio contra barrio y mi idea era ganar. Hemos crecido en este deporte y el objetivo mayor es ganar, salir campeón, dar la vuelta. Cada torneo, uno intenta llegar a la final y hay que jugar 90 minutos. Todos los campeonatos que juego les doy el mismo valor, porque detrás de todo esto hay un gran esfuerzo, sacrificios, momentos buenos y malos. El primer objetivo siempre es llegar a la final. Ya está cumplido. Ahora hay que cumplir el otro que es ganarla”, sentenció el “Pelado”.

Goza el haber llevado a Chivas a una final en casa después de casi dos décadas. “Yo disfruto cada momento que me da el futbol. Soy un agradecido de trabajar en lo que me gusta, de estar en Chivas con lo que representa en este país. Lo disfruto con tranquilidad, es un partido de futbol y llegamos a lo más lindo que es una final. Es de los momentos que más tranquilo estoy. Trato de disfrutarlo porque hay personas que en toda su carrera no pueden llegar a una Final o ser campeones. Somos tocados por estar aquí y darle a nuestra afición esta posibilidad de ver una Final después de tanto tiempo”, aseveró durante el Día de Medios, este martes en un hotel aledaño a La Minerva.

Finalmente, aseguró que Morelia será un rival de cuidado. “Si tuviese la varita mágica, hubiese ganado todo. Hay un rival que respeto, jugamos dos partidos y nos superó en los dos. No se minimiza nada. Saldremos a jugar una Final con muchísimas ganas de revertir los partidos anteriores que tuvimos con Morelia y con ganas de conseguir otro título”, concluyó Matías Almeyda.