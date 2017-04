Von Miller recupera el casco robado en el Super Bowl 50

Von Miller, otra de las víctimas de Mauricio Ortega, ya recuperó el casco que le fue robado después de que se coronara con los Broncos de Denver en el Super Bowl 50.

El casco fue recuperado en México junto a dos jerseys de Tom Brady que fueron usados en el Super Bowl XLIX y LI y le fue devuelto a su dueño por representantes del FBI.

Según información de ESPN, Miller no sabía que la prenda estaba desaparecida hasta que se le informó que había sido recuperada en la casa del ex director de La Prensa.

“Honestamente, no sabía siquiera que mi casco estaba perdido. Así de loco estuvo el año pasado. Tuvimos lo mejor de lo mejor y a los investigadores más acertados. Fueron capaces de encontrar los jerseys de Tom y también el casco. Me quito el sombrero ante esos chicos”, declaró el linebacker.

Von Miller fue nombrado MVP en el Super Bowl 50 tras dos captura y forzar dos pérdidas de balón en el triunfo de Denver sobre las Panteras de Carolina (24-10).

The @FBI returned something very special to @Millerlite40 today — his #SB50 helmet. pic.twitter.com/9MyqmLfgnH

— Denver Broncos (@Broncos) April 19, 2017