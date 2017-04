Dan sentencia al asesino de Will Smith

El hombre que mató al ex astro de los Saints de Nueva Orleans Will Smith durante una disputa de tránsito, fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio no premeditado, una condena mucho menor a la pena máxima que habían solicitado los fiscales.

Cardell Hayes enfrentaba hasta 60 años en prisión en caso de que se le impusieran términos consecutivos por homicidio no premeditado e intento de homicidio. En su lugar, la jueza Camille Buras le impuso 15 años de cárcel por dispararle en las piernas a Racquel Smith, mismos que cumplirá de manera paralela a la condena por el asesinato del ex jugador.

A Hayes, de 29 años, también se le descontará un año de su condena que ya cumplió en espera del juicio por balear en abril de 2016 a uno de los héroes deportivos de la ciudad.

La viuda de Smith y su familia salieron del tribunal sin emitir comentarios. El fiscal Christopher Bowman se limitó a decir que “el fiscal de distrito y la familia Smith están decepcionados con la sentencia”.

El corpulento ex jugador semiprofesional de futbol americano, quien subió al estrado con esposas en las manos y grilletes en los pies, rompió en llanto el jueves mientras hablaba de su hijo de seis años de edad, al momento de intentar describir la angustia física y mental que el caso le ha provocado a su madre. En un momento, se le permitió salir de la corte para recuperar la compostura.

Asesino de Will Smith recibe sentencia de más de 20 años

