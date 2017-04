Tras ganar la Copa MX, Chivas va por la Liga

La felicidad no termina en el Guadalajara, luego de conquista la Copa MX. El triunfo en penales por 3-1 sobre Morelia provoca constantes sonrisas en Chivas. Sin embargo, el técnico argentino, Matías Almeyda, mantiene los pies en la tierra. Guarda la calma, pues reconoce que todavía tiene pendiente el objetivo más grande: darle al equipo el título número 12 de Liga.

“El equipo es protagonista está a la vista que volvió a ser protagonista. No sólo por el juego, sino porque está ganando títulos y nos falta uno muy importante, que vamos detrás de él. Vamos paso a paso con tranquilidad, pero el equipo volvió a ser protagonista. Me acuerdo el primer partido que dirigí acá, no sé si había cinco mil personas contra Morelia. Ahora Chivas llena los estadios, en casa y a dónde vamos. Hay una conexión importante entre la gente y el equipo. Es una felicidad enorme para ellos y nosotros”, explicó.

No pierde de vista el objetivo de levantar la 12, pero mientras tanto goza la Copa MX. En poco más de año y medio con Chivas, ya tiene dos de esos trofeos, además de una Súper Copa. “Con lo que cuesta ganar un título, yo disfruto a morir este. Para la Liga quedan muchos partidos, pero hoy se disfruta. Nadie te regala nada y nadie regala un título. Se disfruta con los pies en la tierra. En el otro torneo venimos bien y veremos a partir de pasado mañana, porque mañana yo seguiré festejando”, sentenció el “Pelado”.

Por amor al futbol

La Copa MX conquistada el miércoles pasado ya no ofrece medio boleto para la Copa Libertadores. Sí existe un premio económico por parte de la Federación Mexicana de Futbol, pero Matías Almeyda asegura que Chivas la peleó hasta quedársela por amor a la profesión. Eso es algo que busca inculcar en su plantel.

“Esta Copa hubo un cambio. Ya habíamos ganado el derecho a ir a Libertadores y tiene un valor enorme la mentalidad de Chivas que salió a ganar, no nos da lo mismo. Valoro mucho este torneo más allá que otros lo minimicen. Bueno, los demás no la ganaron y nosotros sí. Agradezco a los jugadores el esfuerzo y la disfruto mucho, porque hoy se jugó una Final que pudo ser como amateur: por amor al futbol. Eso quiero transmitir a los jugadores, que amen lo que hacen y hoy se volvió a ver”, aseveró.

