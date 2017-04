El 'Gignac Rayado' busca transmitir un mensaje de no violencia en el futbol

Hiram Isás el Gignac Rayado, no pudo detener la fama en redes sociales, pues cada vez era más frecuente que lo confundieran con el jugador de Tigres.

Por lo que prefirió sacarle provecho al personaje y encaminarlo por el lado positivo.

¿Cómo fue que se convirtió Hiram Isás en el Gignac Rayado?

— Fue a partir del Clásico en marzo del año pasado, el que ganó Rayados con gol de Efraín Juárez. Me había comprado la camisa del 70 aniversario, fui al juego y subí una foto en mi casa.

Al día siguiente mi celular como loco, lleno de mensajes y notificaciones, la mentada foto estaba en todos lados, fue mi primera experiencia viral, por que la gente pensó que era el jugador de Tigres pagando una apuesta.

¿Le ha costado a Hiram Isás adaptarse a esta fama?

— Pues me cambió definitivamente la vida, para bien y para mal, porque es un personaje medio polémico para las dos aficiones, pero lo que yo he tratado de transmitir es llevar la fiesta en paz.

Hasta ahorita no he tenido ninguna mala experiencia con las barras, pero si hay una que otra persona que no le parece o lo toma muy personal y si se ofenden.

¿De qué manera el Gignac Rayado lleva el mensaje de convivencia a la afición?

— En el programa que yo tengo, que se llama la Peñita Regia, es lo que destaco, invito tanto a jugadores de Tigres como de Rayados, comentaristas deportivos, directivos y al último cerramos con un mensaje de no violencia y de respeto a las gradas y que sea un espectáculo familiar.

¿Cómo surge la idea de hacer un programa vía Facebook?

— Todo es derivado del parecido con el jugador. Ya tenemos casi un año con el proyecto que se inició en el sótano de una casa, lo hacía junto a unos amigos, ya después se llevó a un bar.

Por parte de Rayados ha estado Sergio Verdirame, Ernesto Serrato, por parte de Tigres ha estado Walter Gaitán, Juan Manuel Licenciado Guerra y Fabían Peña. Lo principal es hablar de los equipos regios.

¿Te han propuesto llevar el programa a la televisión?

— Hemos estado en pláticas, pero aún nada concreto, estamos viendo de que manera podemos llevar esto a la televisión.

Todo lo que conlleve al futbol, a mi me ha apasionado desde chiquito y estoy aprovechando esta plataforma para ello.

¿Te gustaría tener a André-Pierre Gignac en tu programa?

— Claro, a todos se les trata de llegar vía redes sociales, es complicado ir a buscarlos a su casa, pero hemos tratado de invitar a muchos jugadores actuales.

Es mi mayor meta con el programa, yo creo que es algo que a la gente le gustaría mucho ver, es tener a André-Pierre Gignac.

¿Si llegaras a conocer más a Gignac, te motivaría a cambiarte de equipo?

— No definitivamente, va más allá del fanatismo, lo mío viene desde la familia, fue algo que se me inculcó desde pequeño. Nunca me cambiaría de equipo ni aunque él me dijera, hay algo más importante que es la tradición y la historia que tengo de Rayados.

Se maneja con mucho respeto lo del personaje, y si me topo al jugador en la calle le pediré una foto, porque nunca he usado el personaje para ridiculizar su imagen o para tirarle carro a los Tigres.

¿Has tenido algún interacción con el jugador francés?

— Coincidimos en un evento, a mi me habían contratado para hacerla de doble, y en el área de camerinos llega el Gignac real y me saluda y pregunta a la producción “¿este es mi doble verdad?”. Fue un encuentro exprés.

Aparte del programa en Facebook ¿En qué otra faceta has incursionado?

— A raíz de esa foto me comenzaron a hablar de varios lugares para entrevistas, para fotos, para comerciales y ahí fue como comenzó a despegar el personaje del Gignag Rayado, que así me bautizó la gente.

He grabado para bancos como doble de Gignac, para Tigres, para varias marcas de ropa, entre otras cosas. Unos si me utilizan como doble del jugador y otros como el personaje

¿Cuál ha sido la situación más graciosa que te ha tocado vivir?

— La más fuerte y la que más se hizo viral fue en el concierto de Justin Bieber. Yo estaba saliendo del concierto con mi novia y bastó que una niña dijera, “mira es Gignac”, para que se saliera de control.

Pero me han confundido en restaurantes, en antros, me han dado la atención como si fuera al jugador real, ha sido muy chusco.

¿Cuál es tu pronóstico para el Clásico 110?

— Va a ser un partido muy apretado, yo creo que va a ser uno de los Clásicos más atractivos por que Tigres viene a la alza y pues Rayados se quiere mantener en la Liguilla, pero aún así nos llevamos el triunfo 2-1, con goles de Edwin Cardona y Dorlan Pabón.

