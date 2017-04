Lo que necesitan los 18 equipos para llegar a la Liguilla del Clausura 2017

Sólo quedan tres jornadas para que termine la fase regular del Clausura 2017 y se conozcan a los ocho invitados a la Liguilla.

No obstante, desde la Jornada 15, cinco equipos ya podrían asegurar su lugar en la Liguilla y otros más meterse a zona de clasificación.

Aquí te dejamos la situación de cada equipo para que pueda meterse a la ‘Fiesta grande’.

1.- Toluca: Se enfrenta ante Xolos y un empate le es suficiente para asegurar su boleto a la Liguilla, ya que con 27 unidades y diferencia de 4, ya nadie lo saca de entre los ocho mejores.

2, 3,4,5.- Tijuana, Chivas, Monterrey y América: Se enfrentan ante Toluca, Cruz Azul, Tigres y Santos respectivamente y necesitan sumar tres puntos para asegurar su lugar sin depender de otros resultados.

6.- Santos: Se enfrenta a América, Jaguares y Toluca.

Necesita ganar dos de sus próximos tres encuentros para no depender de nadie más.

7.- Atlas: Va contra Pachuca, América y Jaguares.

Necesita ganar sus tres encuentros para no depender de nadie.

8.- Pachuca: Va contra Atlas, Cruz Azul y América.

Necesita ganar sus tres encuentros para no depender de nadie.

9.- Tigres: Va contra Monterrey, Tijuana y Querétaro.

Necesita ganar sus tres encuentros

10.- Morelia: Va contra Necaxa, Pumas y Monterrey

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que al menos dos de los equipos que están por encima de él no sumen los nueve puntos restantes.

11.- Pumas: Va contra Veracruz, Morelia y Puebla

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que al menos tres de los equipos que están por encima de él no sumen los nueve puntos restantes.

12.- León: Va contra Puebla, Chivas y Cruz Azul

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que al menos cuatro de los equipos que están por encima de él no sumen los nueve puntos restantes.

13.- Querétaro: Va contra Jaguares Toluca y Tigres

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que al menos cinco de los equipos que están por encima de él no sumen los nueve puntos restantes.

14.- Veracruz: Va contra Pumas, Monterrey y Tijuana

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que los equipos que están arriba de él no lleguen a 24 unidades; con tres que lo hagan el Escualo está eliminado.

15.- Cruz Azul: Va contra Chivas, Pachuca y León

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que los equipos que están arriba de él no lleguen a 23 unidades; con tres que lo logren, La Máquina no puede hacer nada.

16.- Necaxa: Va contra Morelia, Puebla y Chivas

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que los equipos que están arriba de él no lleguen a 23 unidades; con tres que lo logren está eliminado.

17.- Jaguares: Va contra Querétaro, Santos y Atlas.

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que los equipos que están arriba de él no lleguen a 23 unidades; con tres que lo logren

18.- Puebla: Va contra León, Necaxa y Pumas

Ya no depende de sí mismo, necesita ganar sus tres encuentros y esperar a que los equipos que están arriba de él no lleguen a 22 unidades; con tres que lo logren La Franja no tiene opción.

Aquí la tabla: