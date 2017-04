Aaron Hernández deja carta para su esposa y su ‘amante’

Tres notas fueron encontradas en la celda del ex jugador de los Patriotas, Aaron Hernández, luego de que se suicidara en su celda, el pasado 19 de abril.

Los escritos llevaban dedicatoria, una para su esposa, otra para su hija y una última que supone ser para su ‘amante’, con quien habría compartido prisión.

Autopsia confirma que Aaron Hernández se suicidó

Según información del diario británico, Daily Mail, una de las cartas escritas por la ex estrella de la NFL estaba destinada para uno de sus ex compañeros, aunque la identidad no ha sido revelada, sin embargo se especula que fue la última persona que habló con el ex jugador de Nueva Inglaterra antes de quitarse la vista.

No obstante, el contenido de dichos textos encontrados en la celda no se ha dado a conocer; los mismos se encontraron junto a una Biblia abierta en el salmo de Juan 3:16.