Oribe les recuerda a las Chivas que América sigue siendo el más grande

Para el capitán de las Águilas, Oribe Peralta, no hay club con más grandeza que América, sin importar el título de Copa que suman las Chivas, ya que asegura que los que cuentan son los de Liga.

“Para mí sí (América sigue siendo el más grande) ¿quién tiene más títulos de Liga? Es el más grande de México”, determinó el ariete.

Mucho menos le pega en el orgullo que su archirrival haya conseguido un campeonato de Copa MX, pues sabe que se encuentran fuertes en estos momentos.

“A mí, en lo particular, no (me pica el orgullo el campeonato de Chivas) yo trabajo para ganar y no estoy viendo lo que hacen otros equipos, yo estoy cien por ciento para el América y, desde que llegué acá, hemos conseguido tres títulos, estamos muy bien a mi parecer”, aseveró.

Por otro lado, determinó que la escuadra azulcrema se encuentra comprometida en pelear por el campeonato de este Clausura 2017, una vez que se encuentren dentro de la Liguilla.

“Veo a un América comprometido con lo que quiere y eso va a hacer que vaya a buscar el campeonato, pero aún estamos tratando de buscar calificar y después de ahí, trataremos de poner en claro lo que queremos buscar”, apuntó.