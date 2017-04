VIDEO: En Cruz Azul le agradecen a la Bruja Zulema por la ’limpia’ que le hizo al equipo

El sorpresivo triunfo de Cruz Azul por 2-1 ante Chivas coincidió con la ‘limpia’ que la Bruja Zalema realizó en La Noria el pasado miércoles para quitarle la ‘sal’ al equipo.

Es así que el jugador de La Máquina, Gabriel Peñalba, agradeció a la ‘señora’ por su colaboración con el conjunto cementero y aseguró que no le importan las burlas de la gente, siempre y cuando el equipo siga sumando puntos.

“Mientras que sigamos ganando, muchas gracias a la señora que vino. No me interesa lo que diga la gente, las burlas que hagan, uno hace su trabajo y hay varia gente que se encarga de hacer eso y no me interesa, porque sólo están sentados en su casa atrás del teléfono”, apuntó el zaguero celeste al finalizar el partido ante el Rebaño.

La Bruja Zulema acudió a La Noria para quitarle lo “salado” al Cruz Azul

Peñalba agradece a la bruja que hizo la limpia en la Noria @estoenlinea @AguileraESTO @huescarafa pic.twitter.com/dD2yCMbFb2 — Violeta Alva (@Viioletitta) April 23, 2017

