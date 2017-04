Los Angeles FC le ofrecerían salario millonario a Chicharito

El futuro de Javier Hernández podría estar más cerca de la MLS después de que se diera a conocer que Los Angeles Football Club estarían dispuestos a pagarle 10 millones de dólares por temporada.

Según información de Kistian Dyer, de la cadena MSG Network, las negociaciones entre el equipo de expansión y Chicharito están “muy avanzadas”.

En caso de concretarse el fichaje, el delantero mexicano se convertiría en el jugador mejor pagado en la historia de la de la Liga

Los Angeles FC debutará en la MLS en 2018 y desea que Chicharito Hernández sea su jugador insignia. Entre los dueños del club destacan la ex futbolista Mia Hamm, el ex basquetbolista Magic Johnson y el actor Will Ferrell.