Maradona ve un futuro complicado en la albiceleste sin Messi

Diego Maradona aseguró que sin Lionel Messi, la Selección argentina está “jodida” en su objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018, y que para volver a ser una potencia mundial, el futbol de su país necesita un baño de humildad.

En una entrevista concedida a radio Rivadavia, el astro del futbol se mostró convencido de que la actual Selección nacional se verá obligada a jugar la repesca contra un equipo de Oceanía para lograr su clasificación a Rusia 2018. “Hoy te lo firmo”, sentenció al respecto.

“Estamos jodidos sin (Lionel) Messi, pero el jugador argentino siempre tiene un plus y confío en eso”, aseguró Maradona sobre la sanción de cuatro partidos que la FIFA impuso al delantero del Barcelona, tras insultar supuestamente a un árbitro durante el juego que enfrentó a la Albiceleste con Chile en marzo.

En 1993, Maradona protagonizó como jugador un capítulo de repesca con la Selección argentina cuando disputó el acceso al Mundial de Estados Unidos 1994 contra Australia.

En aquella ocasión, que sirvió para que el histórico delantero volviera a vestir la camiseta de su selección, Argentina consiguió la clasificación.

Interrogado sobre la actual situación de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Maradona opinó que “hay que meterle una granada y hacerla toda nueva” y agregó que hay que “correr (echar) a los corruptos”.

La leyenda del futbol expresó también que la AFA es “un fierro caliente”, y contó que no tiene relación con su recién nombrado presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, ni tampoco con su vicepresidente primero y presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici.

“Tenemos que darnos un baño de humildad y de transparencia para volver a ser una potencia mundial. Hace mucho que no vemos un jugador que tire un caño y un sombrero en la selección. Eso es imperdonable”, subrayó.

También tuvo unas palabras para Juan Sebastián ‘Brujita’ Verón, con quien mantiene una declarada enemistad desde el Mundial de 2010, y de quien dijo que “no está capacitado” para sustituir a Marcelo Tinelli, quien dimitió como vicepresidente de selecciones de la AFA la semana pasada.

NO APRUEBA LA LLEGADA DE SAMPAOLI

Maradona también reveló que tiene ganas de volver a dirigir a la Selección de cara al Mundial de Rusia 2018, como hizo en el de Sudáfrica hace siete años.

“Sigo siendo argentino y voy a morir argentino. No es que me esté ofreciendo. Estoy diciendo que el director técnico dentro mío no murió y el perfume del pasto me sigue atrayendo tanto como una mujer bonita”, admitió.

Con Maradona como seleccionador, Argentina llegó hasta cuartos de final en el Mundial de 2010, ronda en la que fue despachada por Alemania con una goleada por 4-0.

Respecto a las negociaciones de la AFA con el entrenador del Sevilla, su compatriota Jorge Sampaoli, para que se haga cargo de la Selección tras el cese de Edgardo Bauza, el exfutbolista fue claro:

“No sé… no sé… Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara. Lo del Sevilla no termina de romper (engranar) y me parece que Sampaoli es de los candidatos pero no creo que sea el justo”, remarcó.

Maradona advirtió que para él, Sampaoli no tiene la sensibilidad para hacer una “limpieza” en la Albiceleste, como lo sugieren un gran sector de la prensa y de los propios argentinos.

“Se habla mucho de la limpieza en la selección argentina y Sampaoli no creo que tenga el ‘feeling’ y el contacto con los jugadores como para hacerlo”.

Sin embargo, se negó a dar aspirantes para el puesto. “Tengo prohibido por la FIFA nombrar candidatos”, enfatizó.