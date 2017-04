Roberta Vinci critica que Sharapova reciba invitación para jugar

La primera rival de Maria Sharapova, tras una suspensión de 15 meses por dopaje, criticó que la rusa reciba una invitación de wild card para el torneo de Stuttgart o para competencias futuras.

La italiana Roberta Vinci, que el miércoles se medirá con Sharapova en un duelo muy esperado en la primera ronda del torneo patrocinado por la automotriz Porsche, dijo “no estar de acuerdo” con los organizadores que le otorgaron a la rusa un pase directo al cuadro principal de evento.

“Ella es una gran jugadora y no tengo nada en su contra. Ya pagó por sus errores”, declaró Vinci el lunes. “Ella puede regresar a jugar, pero sin ningún wild card, sin ninguna ayuda”.

La suspensión de Sharapova por el uso de meldonio después que la sustancia fue prohibida a inicio de 2016, termina el miércoles, justo a tiempo para participar en la primera ronda del torneo bajo techo en cancha de arcilla que ganó tres veces consecutivas de 2012 a 2014.

Vinci se sumó a Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska y Angelique Kerber al hablar contra invitaciones para jugadores que regresan de suspensiones por dopaje.

“Sé que (Sharapova) es importante para el tenis, para la WTA, para todo”, agregó Vinci. “Ella es una gran persona, una gran jugadora, una gran campeona, pero esta es mi opinión”.

Vinci, 36ta en el ranking mundial y que hace un año llegó al máximo nivel de su carrera al convertirse en la 10ma del mundo, tratará de olvidar el debate del wild card una vez que pise la cancha el miércoles.

“Es un duelo interesante, sin duda, un partido difícil y engañoso, pero me siento feliz. Me siento emocionada de enfrentar a Maria”, aseguró la subcampeona del Abierto de Estados Unidos de 2015. “Para mí es un torneo normal. Me preparo de la misma manera en que lo hago (para) otros torneos. Yo sólo jugaré a mi manera, y me mantendré enfocada”.

La italiana planea entrenar en la cancha central el martes por la mañana, mientras que Sharapova no tendrá acceso a ninguna instalación del torneo antes de que la sanción termine oficialmente el miércoles.