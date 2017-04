Conoce la app que lanzó 'stickers' de Marco Fabián

El buen momento que vive el futbolista Marco Fabián con el Eintracht Frankfurt ha quedado inmortalizado en Telegram, red social de mensajería instantánea que recientemente lanzó ‘stickers’ con la imagen del mexicano.

Así lo dio a conocer Fabián a través de su cuenta oficial de Twitter en donde presumió sus divertidas facetas con la playera de las ‘Águilas’.

Cabe destacar que hasta el momento Fabián suma 7 anotaciones, 4 asistencias y ha sido nombrado el MVP de la Bundesliga en tres semanas consecutivas.

I´m happy to share with you my new Telegram Stickers collection! Use them and share them with your friends 👉🏽 https://t.co/d3RTy5VT97 😎 RT pic.twitter.com/19KsKs3EF1

— Marco Fabián (@MarcoFabian_10) April 26, 2017