VIDEO: Corredor ayuda a otro a terminar el Maratón de Londres

El Maratón de Londres presenció una conmovedora muestra de apoyo entre los participantes, cuándo Matthew Res ayudó David Wyeth a finalizar la carrera a 300 metros de la meta.

La imagen dio la vuelta al mundo, debido a que Wyeth se encontraba exhausto y acalambrado, cuando fue alentado por su compañero, para finalizar dicha prueba.

Dicha acción ocurrió en presencia de los príncipes Harry y William quienes en compañía de todos los presentes aplaudieron el destacado gesto del corredor.

“Vi que estaba en el suelo, trataba de levantarse, pero sus piernas no le respondían. Entonces pensé que era más importante que llegara a la meta que yo rebajará unos segundos a mi marca”, declaró Rees a la prensa local.

This is exactly what the #LondonMarathon is all about👏🇬🇧 pic.twitter.com/fRhkzMflB5

— London Marathon (@LondonMarathon) April 23, 2017