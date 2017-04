FOTO: Así luce Patty López tras subir de peso

Gorda??? 🤔 Hace unos años nunca hubiera subido esta foto, o la hubiera tratado de editar para hacerme ver más flaca.. Tal vez ustedes vean la foto y no piensen "se ve gorda", pero yo siempre he sido demasiado dura conmigo misma y se que normalmente eso hubiera pensado. Hoy me vi en el espejo y si, engordé un poco, pero con amor pensé "me veo linda, no importa si engordé, me gusta como me veo". Estoy trabajando todos los días por aceptarme, sin juzgar, con amor y compasión. Es un proceso, hay días que puedo y otros que me cuestan más trabajo. Acepto que todos los días hago un gran esfuerzo por cuidarme y por estar bien, pero si de repente me dejo ir un poco, no pasa nada, así estoy bien y hago lo mejor que puedo. Lo comparto porque no quiero ser una persona a quien vean en las redes sociales y las o los haga sentirse mal en ningún sentido, al contrario!! Comparto un poco de mi porque soy una persona completamente normal, echándole ganas para aceptar y amar lo que soy. Aunque no lo veamos, cada quien tiene una luz interna preciosa y lo que nos define como seres humanos no tiene nada que ver con lo físico ni con lo material. Trabaja por mejorar si eso te hace o te haría feliz, pero acéptate con mucho amor en el proceso. Abraza quién eres y ámate así 💜✨

